الحريري يُهنئ اللبنانيين والمسلمين بمناسبة الاسراء والاعراج

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، "اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بذكرى الإسراء والمعراج".

وقال الحريري، في تغريدة له على منصة "تويتر": إن "هذه الذكرى والتي تجعلُ أرواحنا ترحل الى القدس حيث المسجد الاقصى وكنيسة القيامة".

وأضاف أنها" تبقى مناسبة للدعوة لبقاء القدس مدينة عربية تهفو اليها قلوب المؤمنين".

يصادف اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج، وهي معجزة أهابها الله عزوجل إلى الرسول محمد-صلى الله عليه وسلم-، من مكة إلى القدس، ثم العروج إلى السماء، فيما يحتفل المسلمين بهذه المناسبة.