المدهون يصدر التعليمات بوقف المتسولين في غزة

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، اليوم الأربعاء، على تكاتف الجهود لاجتثاث وإنهاء حالة التسول في الطرقات بغظة واصفًا اياها بـ"الجريمة" المقيتة التي تُسيء لنضال وكرامة الشعب الفلسطيني المحافظ، الذي يشتكي منها أغلب مكونات المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال افتتاحه لورشة عمل مكافحة التسول، ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، في مدينة غزة.

واكد المدهون، على إصداره التعليمات لأعضاء النيابة لتوقيف الممتهنين بالتسول، والعمل برؤية واضحة وممنهجة للقضاء عليها، مع مد يد العون للمحتاجين عبر الرعاية الاجتماعية، وتقويم السلوك السلبي الخاطئ.

واعتبر أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وقد حضر اللقاء، نائب مدير المباحث العامة بغزة مقدم/ماهر الديب، ومدير مباحث محافظة الشمال مقدم/رائد البنا، ومسئول ملف مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية أ.ريهام الأغا، ومسئول ملف حماية الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية أ.ربا البيطار، وكافة أعضاء النيابة العامة ممثلي النيابات الجزئية في المحافظات.

وأكد المدهون، أن مخرجات الدراسات للحملات السابقة التي حاربت التسول يتعدّى وجود ممتهنين للتسول، بل وجِهات ترعى شبكات وتدفع الأطفال والنساء لجمع المال والصدقات، معتبرها جريمة مركبة بحق المجتمع ويجب اجتثاثها.

ودعا المستشار، إلى تكاتف الجهود وفق خطة مرسومة ومحددة المعالم، ويشرك فيها كافة مأموري الضبط القضائي من شرطة مرور ومباحث عامة وشرطة بلديات ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، ليس فقط بحملة عابرة، بل بعمل مشترك وممنهج ومسئول ومنظم؛ لمكافحة التسول والقضاء عليه، وعودة الشكل الحضاري لمدينتنا ومجتمعنا الكريم المحافظ.

وخلصت ورشة العمل إلى إعداد كشوفات فورية للمتسولين من قبل المباحث العامة في كل محافظة، وتزويد وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالاتهم خلال 72 ساعة؛ لإبداء الملاحظات، وتقدير الحالة الاجتماعية وإرسالها للمباحث العامة؛ لمحاسبتهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات التوقيف حسب الأصول.

وتشمل الملاحظات، رعاية الأطفال القاصرين واستدعاء أولياء أمورهم ومحاسبتهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والتعميم على القضاء بالتشدد في توقيف المتهمين بالتسول، وعدم الإفراج عنهم بكفالة، وتكليف المباحث العامة في المحافظات بالتواصل والتنسيق مع شرطة المرور والبلديات، والتعميم على الأسواق وأصحاب المولات التجارية وشركات الأمن الخاصة للتبليغ عن المتسولين لجهات الاختصاص، وإحالة المتسولين في كافة أماكن تواجدهم.