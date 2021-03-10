السنوار يزور قائد نزار عوض الله عقب اعلان نتائج الانتخابات الداخلية

زار مساء اليوم الأربعاء، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة للمرة الثانية يحيى السنوار قائد الحركة نزار عوض الله في بيته بمدينة غزة، عقب اعلان نتائج الانتخابات الداخلية.

واستقبل عوض الله، رئيس الحركة السنوار، بكل حفاوة ومحبة.

وأعلنت حركة "حماس" مساء اليوم، فوز القيادي يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة للمرة الثانية على التوالي.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الانتخابات الداخلية جرت بمشاركة واسعة من أبنائها وعناصرها في أجواء ايجابية ديمقراطية وصفت بالشفافة والنزيهة.

وأوضحت الحركة العملية الانتخابية أشرف عليها لجنة مركزية خاصة من قيادة الحركة.

وأشارت الحركة إلى أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وفي ذات السياق هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، يحيى السنوار بالفوز للمرة الثانية لقيادة الحركة في غزة قائلًا: "نبارك للأخوين المجاهدين يحيى السنوار و م. نزار عوض الله وجميع الإخوة الذين نالوا ثقة إخوانهم"

وأضاف هنية: "أدعو المولى سبحانه أن يوفق السنوار في مهمته في قيادة غزة، وأن يعينه وإخوانه على أداء مهامهم الحركية والوطنية ومع إخواننا في الضفة والخارج في مختلف المستويات لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.







