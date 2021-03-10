"كان" العبرية: ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان في الإمارات

نشرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "نشر أولي" أن اتصالات متقدمة تجري لعقد لقاء في الإمارات بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم، أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو الامارات غدًا الخميس، وسيعقد لقاءً مع ولي عهد أبو ظبي، بن زايد، في إطار التطبيع المعلن بين الجانبين قبل أشهر.

وبرعاية رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، وقع الكيان المحتل اتفاقية التطبيع مع الامارات البحرين في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعدها، كشف الاعلام العبري، عن لقاء عقد بين نتنياهو ومحمد بن سلمان في الرياض.

وكان الاعلام العبري، قد أكد أن نتنياهو ألغى زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في (إسرائيل) إثر انتشار فيروس كورونا.