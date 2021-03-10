بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 10-3-2021

بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 ، حيث سيلعب الفريقان الاسباني والاسباني في مباراة من العيار الثقيل ضمن التنافس على نهايات دوري أبطال أوروبا 2020-2021 ، والملايين من عشاق الكرة المستديرة ينتظرون بدء المباراة التي ستحدد من الذي سيتأهل ، إذ انتهى لقاء الذهاب لصالح باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعب الكامب نو .

محرك جوجل شهد بحث عالية على كلمة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ، ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة ، ويستضيف ملعب حديقة الأمراء مباراة الفريقين، في إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية ، إذ سيخوض الكتالوني مباراته الصعبة بعد تلقيه خسارة مدوية في لعبة الذهاب .

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا :

وسيلعب الفريقان مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و12 بتوقيت الإمارات.

وسيتم عرض مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة عبر قناة بي إن سبورت 3 ، وستبث القناة المباراة بجودة hd .

معلق على مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة :

وأفاد موقع كورة العالمي أن المعلق جواد بدة سيعلق على أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء .

لاعبي برشلونة ضد باريس سان جيرمان :

ومن المقرر أن يقدم برشلونة لاعبيه في مباراته ضد سان جيرمان الفرنسي ، وهم: ريكي بوتش، رونالدو أراخو، أوسكار مينجويزا، سيرجينو ديست، بيدري وإلياكس موريبا ، ومعظمهم هؤلاء من الفرق الشابة لا يملكون الخبرة الكافية.

وعلى عكس اللاعبين الذين امتلكهم البرسا منذ أربعة مواسم، فقد يقدم النادي لاعبين اخرين ، تقدم بهم العمر وأصبحت لا تمتلك الدوافع لتقديم أفضل مستوى ممكن مثل، سيرخيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا.

وبهذا اللاعبين فلا يمتلك برشلونة نفس الأسماء القادرة على القيام بريمونتادا مرة آخرى في ملعب حديقة الامراء الفرنسي، سواء من حيث الخبرة والشخصية أو حتى الإمكانيات الفنية .

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان :

شاهد المباراة على هذا الرابط ( http://tv.alfajertv.com/live-westbank-4.php)