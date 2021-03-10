نزار عوض الله يعلّق على فوز السنوار رئيسا لحركة حماس!

بارك عضو المكتب السياسي في حماس نزار محمد عوض الله فوز يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس، مشيرا إلى أنه قد كان نِعم القائد في حمل الراية للدورة السابقة وتقدم بها لتحقيق أهدافها.

وقال عوض الله في بيان صحفي: "أستحضر قول الله سبحانه وتعالى :"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"، وأهنئ حركة حماس بهذه الاستجابة لربها وهذه العملية الشورية والانتخابية."

وأضاف: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ القائد أبو إبراهيم وقيادة الحركة ويسدد خطاهم لتحقيق أهداف حركتنا، كما نؤكد أننا نقف مع الأخ أبو إبراهيم وقيادة الحركة ونقف لجواره في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا".

وتابع عوض الله: "نشكر الإخوة الذين أعطونا أصواتهم وثقتهم ونعاهد الله أن نبقى مستمرين في عملنا كما عهدتمونا إلى جانب إخواننا وقياداتنا، ونؤكد على وجودنا في أي موقع تختاره قيادة الحركة لنواصل البناء والعمل على تحرير أرضنا وتحقيق أهداف حركتنا".

ودعا جميع المشاركين في العملية الانتخابية بأن "يعملوا ويكونوا صفاً واحداً إخوة متحابين لرفعة راية حركتا ودعوتنا، ومواجهة التحديات التي تواجهها حركة حماس".

وشكر عوض الله لجنة الانتخابات المركزية في منطقة غزة وكافة لجانها الفرعية والعاملين فيها، على جهودهم لإنجاح هذه العملية الشورية والانتخابية،

وأكد قائلا: "المنتصر في هذه الانتخابات هي فلسطين وحماس وشورى حماس وأُخوة أبناء حماس ووحدة هذه الحركة، فخيارنا جميعاً واحد، وهو رفع راية هذه الحركة وتحقيق أهدافها وطموحاتها".