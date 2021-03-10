40 ألف جرعة من لقاح سبوتنك V ضد كورونا في طريقها لقطاع غزة

أكد النائب في المجلس التشريعي ورئيس التيار الاصلاحي في حركة فتح محمد دحلان أن دولة الامارات العربية تبرعت بـ 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك (v) الروسي لمواطني قطاع غزة.

وأوضح دحلان أن الدفعة الجديدة من لقاح سبوتنيك ستصل إلى قطاع غزة غدًا ظهر الخميس، بهدف توفير حماية آمنة للطواقم الطبية وأصحاب الأولوية حسب ما تعارف عليه المجتمع الدولي برمته خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض محددة.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات التي أرسلتها الامارات حتى الآن بلغ نحو 60 ألف جرعة، قائلًا: "هذه كافية لتأمين سلامة وحياة 30.000 مواطن فلسطيني".

ولفت دحلان إلى أن الدفعة الجديدة من لقاح كورونا الـ 40 ألف جرعة ستوظف لتوفير الحماية لعشرة آلاف من المستحقين في قطاع غزة بتخصيص 20.000 جرعة.، كذلك 20.000 جرعة لعشرة آلاف من طواقمنا الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية وذلك طبقاً للمعايير الصحية والأخلاقية وبشفافية كاملة.

وقدم دحلان شكره الجزيل إلى الحكومة الاماراتية في دعم ابناء شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.