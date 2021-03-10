الفرا: كثير من المتسولين يرفضون تلقي المساعدات وهم ليسوا بحاجة للتسول

أكد رئيس اللجنة الفرعية للنيابة العامة لتعزيز السلوك القيمي المجتمعي المستشار يحيى الفرا، أن كثير من المتسولين يرفضون تلقي مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية وهم ليسوا بحاجة إلى التسول.

وطالب الفرا في تصريحات لإذاعة صوت القدس، مساء الاربعاء بضرورة القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الشرطة وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم وفق نصوص القانون الفلسطيني.

وقال: "يجب مشاركة الجميع للقضاء على التسول بالاشتراك مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف ووزارة التعليم".

وأضاف: "يجب معاقبة أولياء الأمور الذين يمنعون أبنائهم من الدراسة ويدفعونهم للذهاب للتسول على مفترقات الطرق".

وكان النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون أصدر مساء اليوم الأربعاء 10-3-2021 تعليماته المشددة بتوقيف المستولين.

وأكد النائب المدهون استمرار النيابة في توقيف المتسولين للقضاء على هذه الجريمة التي تُسيء لكرامة ونضال شعبنا الفلسطيني المحافظ.