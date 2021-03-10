غدًا كلمة مهمة للقائد النخالة في ذكرى الاسراء والمعراج

من المقرر أن يُلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، غدٍ الخميس، كلمة خلال مؤتمر شعبي تقيمه الحركة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى فتح القدس.

وسيتخلل المؤتمر عدة كلمات بالإضافة إلى كلمة القائد النخالة، حيث سيلقي الشيخ العلامة د. علي القره داغي الأمين العام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ عمر فورة رئيس ملتقى دعاة فلسطين، بالإضافة إلى الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات في فلسطين.

وسيقام المؤتمر غدًا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، قاعة الكومودور بمدينة غزة.