نتنياهو سيلتقي محمد بن زايد غدًا في ابوظبي

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيسافر غدًا الخميس إلى الإمارات ليلتقي خلال زيارته بوليّ عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال أن زيارة نتنياهو ستستمر لساعات فقط، لتكون هذه الزيارة هي الأولى المعلنة لنتنياهو.

يُشار إلى ان مكتب بنيامين نتنياهو لم يعلن رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيّام.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في "إسرائيل" إثر انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.

وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".