نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام السفارة "الإسرائيلية" بالقاهرة عام 2011

كشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام مبنى السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة في أثناء أحداث مصر عام 2011.

وقال نتنياهو عبر حسابه الخاص "فيسبوك": "لقد تحدثت مع السلطات المصرية في ذلك الوقت وقلت لهم أنني سأرسل مروحيتين، أرسلتهما دون أن أخبر المصريين بأن المروحيتين ستهبطان في المطار، فظنوا أن المروحيتين ستهبطان فوق سطح العمارة، حيث مقر السفارة، وعندها فقط أرسلوا مجموعة من القوات المصرية الخاصة".

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد منعت في الماضي نشر مثل هذه التفاصيل، حسب ما أفادت به "i24news" العبرية.

يذكر أن الهجوم على السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة وقع يوم التاسع من سبتمبر 2011، عندما اقتحم آلاف المتظاهرين المصريين بالقوة مبنى السفارة "الإسرائيلية"، بعد انهيار الجدار الأمني الخرساني المحيط بالمبنى.

وتم إجلاء ستة من أفراد السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة كانوا في غرفة محصنة داخل مبنى السفارة أثناء الهجوم، من قبل وحدة كوماندوز مصرية، فقط بعد التدخل الشخصي من الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، ووزير دفاع الولايات المتحدة وقتها، ليون بانيتا.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل 85 من أفراد طاقم السفارة "الإسرائيلية" وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل، بينما بقي نائب السفير "الإسرائيلي" في القاهرة. وعلى ضوء الحادث، أعلن الجيش المصري حالة التأهب.