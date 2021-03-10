تفاصيل اعتقال الشيخ عكرمة صبري والافراج عنه

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عكرمة اليوم الأربعاء من بيته في مدينة القدس المحتلة دون أدنى أخلاق أو احترام للرموز الفلسطينية.

زوجة الشيخ صبري أكدت لوكالة فلسطين اليوم أن قوات الاحتلال مدججة بالأسلحة اقتحمت المنزل الساعة العاشرة صباح اليوم دون سابق انذار واعتقلت الشيخ من داخل المنزل ولم تسمح له بارتداء ملابسه المعهودة.

وأشارت إلى أن الشيخ كعادته كان أسدًا شجاعًا في تلك المواقف فتوجه معهم إلى مركز التحقيق دون أن يخشى أسلحتهم وبطشهم.

وبينت أن قوات الاحتلال منعت العائلة من مرافقة الشيخ مما دفع العائلة لتوكيل محامي لمتابعة القضية حتى يتم الافراج عن الشيخ بأسرع وقت.

سبب اعتقال الشيخ عكرمة صبري

وحول سبب اعتقال الشيخ قالت زوجته: "أن سبب الاعتقال هو ترهيب الشيخ عكرمة خاصة وأن غدًا مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ثم بعد غدٍ خطبة الجمعة".

وأشارت إلى أن الشيخ عكرمة تعود على استدعاءات الاحتلال بهذا الشأن مؤكدة أنه سيظل صادمًا يؤدي ما عليه من واجبات لحماية المسجد الأقصى المبارك.

وبينت أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ عكرمة صبري بعد ساعات من اعتقاله.