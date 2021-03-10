شرطة غزة: جاهزون لتأمين العملية الانتخابية في مايو المقبل

أكد مدير عام الشرطة، اللواء محمود صلاح، جاهزية الأجهزة الشرطية في قطاع غزة لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء صلاح، أمس الثلاثاء، وفداً من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ممثلاً برئيسها صلاح عبد العاطي وعدد من أعضائها.

وناقش اللواء "صلاح" عدداً من القضايا المشتركة، وآليات التعاون، والاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقررة في الأراضي الفلسطيني في 22 مايو/ أيار المبل.

وأكد، أن الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة تُجرى استعداداتها لتأمين الانتخابات في القطاع، عبر زيادة تثقيف ضباطها ومنتسبيها في مجال توفير الأمن والحماية، وتذليل كافة العقبات أمام سير العملية الانتخابية.

وأبدى استعداد الشرطة للتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل القيام بالدور المهني المشترك لهذا الاستحقاق الذي يُمثّل حدثاً وطنياً بامتياز.

وأشار صلاح إلى أنه جرى خلال الأسابيع الماضية تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيل للجنة الانتخابات المركزية؛ لمواصلة استعداداتها وترتيباتها بشأن عقد الانتخابات في قطاع غزة.

بدوره، أكد صلاح عبد العاطي على ثقة هيئته بإمكانات جهاز الشرطة في قطاع غزة، وحرفيته العالية في حفظ الأمن وتطبيق القانون، وقدرته على تنظيم العملية الانتخابية وحمايتها.

وقال "عبد العاطي" خلال اللقاء: "حريصون على تبادل في المعلومات والخبرات بين الشرطة واللجان المختصة في الانتخابات، عبر تقديم كافة الخدمات اللازمة في هذا الإطار".

وبحث الطرفان سُبل التعاون المشترك بين جهاز الشرطة والهيئة؛ لدعم مسار إجراء الانتخابات وتعزيز سيادة القانون، عبر تنفيذ الهيئة دورات تثقيفية في مجال حماية أمن العملية الانتخابية.

كما تضمن اللقاء، الاتفاق على تنفيذ سلسلة من الأنشطة التعاونية لتعزيز سياسات العمل الشرطي والأمني في مجال سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

وكان اللواء صلاح، استقبل الأسبوع الماضي وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برئاسة مفوضها العام عصام يونس، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية بخصوص العملية الانتخابية، وآليات إجرائها وتأمينها.