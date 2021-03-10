اعتقال المشتبه به بقتل المواطن العرعير.. وتفاصيل شجار الشجاعية وسببه

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء 10/3/2021، اعتقال المشتبه به في مقتل الشاب عصام العرعير إثر نشوب خلاف عائلي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضح مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال الديب، في تصريح صحفي، أن شجاراً سابقاً وقع قبل قرابة شهر بين أشبال من العائلتين الجارتين بحي الشجاعية، "شمالي" و"العرعير"، تم على إثره توقيف شخصين.

وأفاد الديب، أن الشجار تجدد بين الطرفين مساء أمس الثلاثاء، حيث تم استخدام السلاح الناري والمفرقعات اليدوية محلية الصنع، وعلى إثر ذلك وقع قتيل من آل العرعير جراء إصابته بطلق من مسدس.

وقال:"فور ورود إشارة تجدد الشجار، توجهت قوات من الشرطة إلى المكان وتم بسط السيطرة بشكل كامل وإنهاء الشجار."

ولفت إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وخلال ساعات قليلة جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص بمن فيهم المشتبه به بإطلاق النار على القتيل "العرعير"، وقد تم استجوابه من قبل النيابة العامة واعترف بإطلاقه النار تجاه المغدور من مسدس، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح الديب أنه تمت مصادرة 3 قطع سلاح ناري استخدمت خلال الشجار، من بينها المسدس الذي أطلق النار منه تجاه القتيل، وتجري حالياً لدى الأدلة الجنائية والطب الشرعي مضاهاة ومطابقة البصمات والفوارغ مع آثار الطلق الذي أصيب به القتيل.

وأكد مدير شرطة محافظة غزة، أن الأجهزة الشرطية تواصل عملها من أجل توقيف وضبط كل من له علاقة بالحادث، سواء الأشخاص المتورطين، أو السلاح المستخدم، وما زالت قوة من الشرطة متواجدة في مكان الحادث لمنع تجدد الإشكالية.

كما تُواصل-وفق العقيد دياب- قيادة الشرطة متابعتها للحادث، وتقوم بالمعالجات اللازمة مع كلا العائلتين من أجل إنفاذ القانون ومعاقبة المتسببين في هذا الحادث الأليم.

وأعرب عن تعازيه الحارة لآل القتيل المغدور، مؤكداً على الجميع بالالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون والنظام العام.

وُشدد على أن الشرطة لن تسمح لأحد بالمساس بحالة الأمن والاستقرار، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.