قرار بعودة خدمات مستشفى غزة الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 10/3/2021، البدء بالعودة لخدمات مستشفى غزة الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد ، أن المستشفى أدى رسالته بامتياز ونجاح مكن القطاع الصحي من استيعاب الموجة الأكبر خلال الفترة الماضية، حيث يجري العمل لإتمام التجهيزات المطلوبة من أجل إعادة خدماته السابقة أمام حاجة المواطنين.

وقال د. العقاد:"إن المرحلة الأولى من عودة العمل بالمستشفى ستشمل طوارئ الأطفال وقسم الحضانة والعيادة الخارجية والعناية المركزة للأطفال تليها عمليات اليوم الواحد للأطفال ."

وأضاف د. العقاد:"أن اعيننا لازالت مفتوحة لمتابعة الحالة الوبائية اليومية وقد استطاعت الوزارة تخصيص أقسام مجهزة في مختلف المستشفيات تضمن استيعاب الحالة الحالية لعدد الاصابات وما قد يطرأ عليها من تغيرات في أي لحظة."

وأشار د. العقاد إلى أن المستشفى سيواصل تقديم الرعاية الطبية لحالات كوفيد ١٩ ، في مبنى مستقل وضمن اجراءات الوقاية والسلامة الصحية المتبعة بطاقة سريرية ٧٢ سريرا .

وبين، أن الفرق الفنية والهندسية تباشر اجراء التجهيزات المطلوبة وتهيئة بيئة العمل لاستئناف تقديم خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة.