سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

في المقابل انخفضت العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واستقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وبلغ سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وسجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في 25 بنكا، منها التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري للتنمية، والمصري المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية، والقاهرة، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، وHSBC، والبركة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.2 مليار دولار.. كيف حدث ذلك؟

ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الدينار الكويتي فسجل 51.70 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.74 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية عن حجم التمويلات لبرامج دعم المرأة بقطاعات التعليم والصحة.

وبلغت التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.