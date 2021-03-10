ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10/3/2021، رغم هبوط المعدن النفيس عالمياً.

وزادت أسعار الذهب عالميا، بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 207.01 ريال (55.20 دولار)، مقابل 203.51 ريال (54.27 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 181.13 ريال (48.30 دولار)، مقابل 178.08 ريال (47.49 دولار)، الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.26 ريال (41.40 دولار)، مقابل، 152.64 ريال (40.70 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأربعاء 120.76 ريال (32.20 دولار)، مقابل، 118.72 ريال (31.66 دولار)، أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6442.50 ريال (1718 دولارا)، مقابل، 6333.75 ريال (1689 دولارا)، في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1449.08 ريال (386.42 دولار)، مقابل، 1424.60 ريال (379.89 دولار)، أمس.

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار، ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس: "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة (و) كان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الاخذة في الارتفاع".

وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.