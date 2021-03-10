اجتماع للجنة الانتخابات والفصائل في القاهرة لبحث "أمن لجان الانتخابات"

أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء 10/3/2021، أن اجتماعاً للفصائل الفلسطينية سيُعقد في السابع عشر من الشهر الجاري في القاهرة ستشارك فيه اللجنة لمناقشة "أمن العملية الانتخابية".

وأوضح كحيل في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن لجنة الانتخابات ستطلع الفصائل على سير الخطوات التي تقوم بها لإنجاح الانتخابات.

وأشار كحيل إلى لقاء عقد مع الأمناء العامين للفصائل الأسبوع الماضي وتم خلاله شرح كافة متطلبات عملية الترشح والمبالغ المالية الواجب دفعها.

وقال: "هناك توافقًا من قبل الفصائل على فترة الترشح بكافة تفاصيلها، ونحن لسنا جهة تشريعية بل تنفيذية أي لا نستطيع تعديل سن الترشح".

وأشار إلى أن مرحلة الترشح ستبدأ في العشرين من الشهر الجاري، وتستمر لـ 12 يومًا.

وقال "نقوم بإعداد وسائل وأدوات كبيرة للتوعية وتحقيق العدالة بين الجميع خلال فترة الترشح للانتخابات، وهناك تفاعلاً إيجابيًا كبيرًا من قِبل جميع الفصائل ووسائل الإعلام المختلفة بالتعامل مع الانتخابات".