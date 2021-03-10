بعد مقتل شاب في شجار عائلي في الشجاعية: تكثيف لعناصر الشرطة وإغلاق عدد من المدارس

كثفت الشرطة الفلسطينية اليوم الأربعاء 10/3/2021، من تواجدها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، على خلفية الإشكالية التي اندلعت بالأمس وأدت لمقتل شاب وإصابة العشرات، فيما أغلقت عدد من المدارس خشية تصاعد الأحداث.

وأوضح أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن حصيلة إشكالية الشجاعية قتيل واحد وعدد من الإصابات وصفت جمعها بالطفيفة.

وأكد أن الشرطة تفرض سيطرتها الكاملة على إشكالية الشجاعية والتحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة لمطلوبين على خلفية الحادثة، لافتاً إلى أن عناصر الشرطة ما زالت موجودة في مكان الحادثة لمنع وقوع أي إشكالية.

وأهاب البطنيجي بجميع المواطنين الي ضبط النفس وترك الجهات الحكومية بأخذ القانون وإعادة الحقوق لأصحابها وعدم التهور واستخدام القوة.

وأوضح أن الأوضاع عادت لطبيعتها محيط حادثة الشجاعية ويوجد إغلاق لشارعين بمنطقة الحدث .