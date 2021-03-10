ممثل الاتحاد الأوربي يصل غزة اليوم وتوقيع اتفاقية لدعم مشاريع زراعية

من المقرر، أن يصل ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء 10/3/2021.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أنه سيتم توقيع اتفاقية يقوم بموجبها الاتحاد الاوروبي بدعم عدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزّة.

وبين عثمان، أن قيمة المشروع تبلغ 4 ملايين يورو لدعم مشاريع القطاع الزراعي وتشجيع المرأة للمشاركة في هذه المشاريع.

ولفت إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تشغيل محطة مياه التنقية في منطقة طوباس لخدمة المزارعين في منطقة الأغوار.

وبشأن مشاركة الاتحاد الأوروبي في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية، أكد عثمان على أن الاتحاد سيُشارك في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية القادمة لتكون شفافة وتمثل كل الشعب الفلسطيني وتساهم في تجديد الشرعيات.