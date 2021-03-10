السلطة تُفشل طلب الإمارات بالانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

كشفت الاذاعة الإسرائيلية أنّ مؤتمر القاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد جلسته أمس الثلاثاء، ناقش طلبات انضمام عدة دول الى منتدى غاز المتوسط، ومن بينها دولة الامارات التي تقدمت بطلب الانضمام كمراقب، إلّا أن تصويت السلطة الفلسطينية على طلب الامارات بالرفض حال دون قبول طلبها.

وكان الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط، أعلنوا عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، في الأول من مارس/آذار الجاري، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع، الذي عقدوه، أمس الثلاثاء، في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة القبرصي، والمصري، واليوناني والإسرائيلي، والإيطالي، والأردني، والفلسطيني.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان، أن الوزراء ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، ووافقوا ورحبوا بانضمام فرنسا بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة بصفة مراقب، غير انهم رفضوا دخول الامارات بصفة مراقب.

كما وافقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.

وناقش المؤتمر سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى، حتى نهاية عام 2021، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير/كانون الثاني 2022، عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور.