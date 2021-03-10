الأردن يسجل 59 وفاة و 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
10 مارس 2021
كورونا في الأردن
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 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 59 وفاة و7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (442,202) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,678) حالة.
 

وتوزعت الإصابات كالآتي:

- (3702) في محافظة العاصمة عمّان.

- (785) في محافظة إربد، منها (9) في الرمثا.

- (492) في محافظة البلقاء.

- (702) في محافظة الزرقاء.

- (262) في محافظة الكرك.

- (244) في محافظة العقبة.

- (232) في محافظة مأدبا.

 

- (177) في محافظة معان.

- (144) في محافظة عجلون.

- (131) في محافظة جرش.

- (125) في محافظة المفرق.

- (76) في محافظة الطفيلة.

#الاردن #كورونا

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