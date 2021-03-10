4 وفيات وأكثر من 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

توفي 4 مقدسيين وأصيب 335 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وأفاد عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان صحفي، أن المدينة "شهدت تسجيل 4 حالات وفاة خلال اليومين الأخيرين، موزعة على أحياء؛ الشيخ جراح، ورأس شحادة ، ورأس العامود، ومخيم شعفاط".

وأكّد ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 248 حالة.

وعزا الجبريني سبب حالات الوفاة اليومية في المدينة، إلى "وجود حوالي 30 حالة ما بين خطيرة وحرجة في المستشفيات من أصل 130 حالة تقريبا".

وقال إن "أعداد الإصابات بالفيروس انخفضت خلال يومين بشكل ملحوظ، إذ تم تسجيل 335 إصابة خلال يومين"، موضحا أن 169 إصابة سُجِّلت الإثنين، و166 أخرى سُجِّلت الثلاثاء.

وذكر أن حالات التعافي "حققت الرقم الأعلى خلال يومين وبلغت 588 حالة؛ لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 2197 إصابة".

وأشار الجبريني إلى أن "أكثر من 105 آلاف مقدسي (تلقّوا) الجرعة الأولى (من اللقاح)، وأكثر من 52 ألف على الجرعة الثانية".