سفارتا الامارات و"اسرائيل" تحتفلان بيوم المرأة العالمي

احتفلت سفارتا الإمارات و"إسرائيل" في الصين اليوم الثلاثاء بيوم المرأة العالمي وذلك عن طريق عقد جلسة مشتركة عبر الإنترنت حول دور المرأة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.

وجاءت الاحتفالية تحت عنوان "المرأة في مجال الابتكار والاحتفال باليوم العالمي للمرأة"، واستعرض سفير الامارات علي عبيد علي الظاهري، جهود الإمارات لتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة

وأعرب الظاهري عن سعادته بالعمل على تنظيم الاحتفال المشترك بهذه المناسبة مع السفارة الإسرائيلية.

وأشار الظاهري إلى أن "دستور دولة الإمارات كرس حقوقا متساوية لجميع المواطنين، حيث تتمتع النساء والرجال بنفس الوضع القانوني، والمطالبة بالألقاب، والحصول على التعليم، والحق في ممارسة المهن، بالإضافة إلى الحق في وراثة الممتلكات، كما الرجال تماماً"

وأكد أن الدور المركزي للمرأة الإماراتية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات يتطور وينمو منذ تأسيس الدولة

أما إيريت بن آبا السفير الاسرائيلية في الصين أكدت على أهمية المناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على المستوى العالمي.