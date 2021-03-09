تعليق العملية التعليم في الأردن حتى اشعار أخر

قررت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء 9-3-2021 تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الحكومة الأردنية أن سبب تعليق العملية التعليمية هو ارتفاع تسجيل الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس: "تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء العاشر من مارس 2021 وحتى إشعار آخر".

وأعلن أبو قديس عن استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، "بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بعد".

وسجل الأردن اليوم 7072 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 442202، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61678 حالة، كما سُجلت 59 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 وفاة.