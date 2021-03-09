القدوة يكشف تفاصيل ما حدث في اجتماعه مع مركزية فتح

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس مع أعضاء اللجنة التي شكلتها مركزية فتح للحديث معه حول تأسيس الملتقى الوطني الفلسطيني.

وأوضح القدوة خلال لقاء معه عبر تقنية الزوم مساء اليوم، أنه لم يفهم نص القرار الذي تم اتخاذه أمس، مؤكداً أنه لم يتم الاتفاق على شيء مع أعضاء المركزية الذين تحدثوا معه.

وقال القدوة: "إننا اتفقنا على الاجتماع غداً، الاحترام موجود، وأي كلام غير هذا غير صحيح، مؤكدًا أنه يقاتل لكي لا يكون هناك تناقض بين وجودي في فتح والملتقى الذي تم تأسيسه.

وأضاف: "أنا فتحاوي والبعض لا يعجبه ذلك، الملتقى لا يعني فتح، فهو تجمع وليس حزباً يحتوي على شخصيات من أطياف الشعب".

ويعتقد القدوة أن اجراء الانتخابات في ظل وجود بعض الثغرات بين حماس وفتح واستمرار ازمة فيروس كورونا صعبة جدًا، قائلًا: "تزداد قناعتي بصعوبة اجراء الانتخابات مع مرور الوقت".

وشدد القدوة أنه لن يغادر الملتقى أو انهائها الا اذا رأي اعضاء الملتقى أن وجودي غير ضروري.