محافظ الخليل يتخذ اجراءات مشددة في المحافظة غدًا الأربعاء ويغلق هذه المؤسسات

أعلن محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة في المحافظة لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

وقال البكري في تصريحات صحفية تابعتها" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" تقرر إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع أنحاء المحافظة يوم غد الأربعاء ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا".

يُشار إلى أن اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة الخليل بلغ 34,550، أما حالات الشفاء 30,691 فيما بلغت حالات الوفيات في الخليل نحو 392، وفي الوقت ذاته فقد أشارت احصائية من وزارة الصحة أن 3,467 اصابة من الحالات النشطة فقط في الخليل.