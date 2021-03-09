طريقة عمل القطايف في رمضان 2021 ، إذ تشتهر تلك الحلوى في المطابخ بهذا الشهر الفضيل إذ يحرص الناس على تناول القطايف لاسيما بعد صلاة وجبة الافطار أي بعد المغرب ، كما يمكن تقديمها إلى الضيوف ليلاً ، وتعد سهلة الأكل والبلع إضافة إلى أنها لذيذة الطعم ، وحرصنا كفريق فلسطين اليوم على صياغة المقالة حتى يستفيد منه الجميع في اعدادها بالبيت في وقت قصير تابع معنا .
ولقد دفعتنا عمليات البحث العالية على الانترنت عن خطوات اعداد عجينة القطايف اللذيذة في رمضان داخل البيت ، ولإعدادها لقد وضعنا لكم أبرز مكونات الحلوى مع الخطوات .
ومع بداية شهر رمضان يحرص الموقع على توفير جميع خطوات اعداد الحلويات والاكلات والمشروبات اللذيذة ، كما هو الحال هنا مع خطوات عمل القطايف ، وهي على النحو التالي :
مكونات القطايف في رمضان :
أولاً: 3 كوب ماء دافئ
ثانيًا: 2 كوب طحين
ثالثًا: معلقتين نشا كبار
رابعًا: معلقة سكر كبيرة
خامسًا: معلقة خميرة صغيرة
سادسًا: معلقة حليب بودرة كبيرة
سابعًا: معلقة بيكنج بودرة صغيرة
ثامنًا: معلقة فانيلا بودرة أو سائلة صغيرة
تاسعًا: 0.5 كوب سميد
حشوة عمل القطايف :
أولاً: لبن شمنيت
ثانيًا: وجوز هند
ثالثًا: وقرفة
رابعًا: عين جمل (جوز)
خامسًا: ولوز
طريقة عمل القطايف في رمضان 2021
أولاً: في الخطوة من اعداد القطايف في رمضان ، ضع الحليب والخميرة والسميد والبيكنج بودرة والفانيلا ونضرب جيداً .
ثانيًا: في الخطوة الثانية، ضع الطحين والنشا مع بعض ونضربهم جيداً حتى يذوب الطحين.
ثالثًا: اترك الخليط لمدة ربع ساعة ليرتاح.
رابعًا: في الخطوة الأخيرة، ابدأ في صب الخليط في زجاجة ماء نظيفة ونعمل في الغطاء فتحه صغيرة نصب منها او في علبة كاتشب نظيفة على وعاء جرانيت او تيفال .
حشوة القطايف :
لبن شمنيت وجود هند أو عين جمل (جوز) ولوز وجوز هند وقرفة.
ويمكن لحضراتكم أن تحشو القطايف بالمكسرات او الفستق الحلبي والقشدة ، وهذا متروك على ذوقكم .
نتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان تحضير عمل القطايف في رمضان طعامًا هنيئًا وصحيًا .