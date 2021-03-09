الأوقاف بغزة: لدينا أكثر من خطة لعمل المساجد في شهر رمضان

أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة الدكتور عادل الهور، أن الوزارة أعدت أكثر من خطة بخصوص عمل المساجد في شهر رمضان المبارك.

وقال الهور خلال حديث لإذاعة صوت القدس، مساء اليوم، أن الإجراءات الوقائية داخل المساجد قائمة واللجان جاهزة، وحال استجد طارئ ستفعل الإجراءات المشددة، مبيناً أن كل خطة تختلف عن الأخرى بحسب وضع انتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة والحرص أولاً وأخيرًا سيكون على أداء صلوات "الجمعة والجماعة".

وأضاف أن الوزارة خلال شهر رمضان قد تلجأ إلى أقامة الصلاة في الأماكن العامة وساحات المساجد الواسعة لتجنب قرار إغلاق المساجد، موضحاً أن المساجد في هذه الفترة تشهد حالة استقرار ورغم ذلك الوزارة مستعدة لتعامل مع أي موجة محتملة من فيروس كورونا