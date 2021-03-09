"العمادي" يلتقي رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري بغزة

استقبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، رجل الأعمال الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة" بشار المصري، في مكتبه بغزة مساء اليوم الثلاثاء.

وناقش العمادي والمصري الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، وسبل النهضة بالوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه.

وتعد زيارة المصري هي الأولى له لقطاع غزة منذ سنوات، قادمًا من الضفة الغربية.

وأكد السفير القطري محمد العمادي، على حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة في ظل بيئة اقتصادية مناسبة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وتوحيد الجهود مع كافة الأطراف لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً لتحقيق نهضة اقتصادية في مجالات وقطاعات مختلفة.

وأشاد العمادي بمدينة غزة الصناعية "بيديكو" التي تعتبر أولى المدن الصناعية في فلسطين، وبجودة ما يُنتج فيها وما تساهم فيه من تشغيل عشرات الأيدي العاملة.

من جهته، تقدم بشار المصري بالتهنئة للسفير العمادي بمناسبة إنشاء المقر الجديد للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مثمنا الدور القطري المهم لدعم القضية الفلسطينية.

وأهاب المصري بجودة ونوعية المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، والتي شملت أهم القطاعات الحيوية والهامة وعلى رأسها البنية التحتية والطرق والإسكان، وكذلك الدعم القطري لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني وتحديدا الأسر المتعففة والمستورة.