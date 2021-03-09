ارتفاع عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

​​​​​​​ارتفع عدد وفيات واصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة الأردنية مساء اليوم الثلاثاء حيث أعلنت الصحة عن 59 حالة وفاة و7072 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحة في بيان لها، إلى ان عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفعت إلى (442,202)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,678) حالة، والوفيات إلى 5046 حالة.

وفي الوقت ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الاردني محمد أبو قديس، تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي وطلبة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال اعتبارا من غد، وحتى اشعار آخر.