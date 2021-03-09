الصحة بغزة: المواد المتوفرة لا تمكننا من تشخيص أي طفرة من فايروس كورونا

أكد مدير دائرة المختبرات الطبية في قطاع غزة الدكتور عميد مشتهى، أن المواد المتوفرة في قطاع غزة لا تمكننا من تشخيص أي حالة بالطفرات المتحورة من فيروس كورونا.

وقال مشتهي في حديث لإذاعة صوت القدس تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة للقطاع الصحي بغزة لتوفير المواد اللازمة لتشخيص الإصابات بالسلالات الجديدة من كورونا.

وحول الحالتين القادمتين من الضفة.. أوضح مشتهي أن الحالتين تم نقلهما إلى مستشفى الصداقة التركي كإجراء احترازيً وكذلك للمتابعة الطبية، مبيناً أن الحالات التي تلقت لقاح كورونا وتصل القطاع لم تظهر عليها أي أثار جانبية خطيرة.

وبين أن المنحنى الوبائي في قطاع غزة يشهد ارتفاعاً طفيفاً ولم نغادر وضع الخطورة، لا سيما في ظل حالة الاستهتار من المواطنين.