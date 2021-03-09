اشتية يدعو لتوفير لقاحات كورونا لضمان أمان الانتخابات

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الثلاثاء، إنه سيقود اجتماعاً لخلية أزمة حول المطاعيم؛ من أجل أن تفي الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها بتوفير لقاحات كورونا.

وطالب اشتية الدول والشركات المنتجة للقاح الوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات، حتى تتمكن الحكومة من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في الثاني والعشرين من شهر أيار.

وأضاف قائلاً: "إن تأخر سلاسل التوريد العالمي للقاحات عن مواعيدها المحددة، يأتي بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم ، وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية".

وكما لفت اشتية إلى أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة.