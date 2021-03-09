الاحتلال يزعم انه يستطيع حماية نفسه وتوجيه ضربات لإيران

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:19 م
09 مارس 2021
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قال وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء: "إن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من التهديد الإيراني بما في ذلك توجيه ضربات.

وزعم كوهين قائلا: "أن إيران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية في سوريا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تسمح بذلك".

كما أكد معارضته الشديدة لرفع العقوبات عن إيران، زاعماً أن رفع العقوبات عنها يمثل ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات التابعة لها الشرق الأوسط والعالم.

يشار أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الاثنين: "إن لصبر الإدارة الأمريكية حدود" تعليقاً على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية.

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