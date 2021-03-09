بدران: حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران اليوم الثلاثاء:" إن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث تغيير".

وأكد بدران أن حركة حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لمقاومة للاحتلال واتفاقية أوسلو لخوض الانتخابات، موضحاً بقوله:" إذا لم نتمكن من ذلك فنحن مستعدون للذهاب إلى كتلة واحدة من حماس".

وأشار أن الشعب الفلسطيني يضم في صفوفه مستقلين ومجتمعًا مدنيًا ونقابات ومؤسسات مختلفة، مشدداً على أن حركة حماس منفتحة في علاقاتها الوطنية على كل مكونات الشعب الفلسطيني، مهما كانت خلفيتها الفكرية والسياسية.

وأوضح بدران أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالانتخابات من حيث المبدأ، والانقسام هو فائدة له.

كما بين إن حركة حماس مستعدة لدفع ثمن مشاركتها في الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك حملة اعتقالات إسرائيلية ضد عناصرها في الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى ضرورة قبول الجميع بنتائج الانتخابات سواء بالفوز أو الخسارة.

أضاف بدران قائلاً: "العالم تعلم الدرس وليس من السهل أن يعود ويتعامل مع الانتخابات بالطريقة نفسها، وسيجد صيغًا للتعامل معها".

ونوه أن الانتخابات أيًا كانت نتائجها يجب أن يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكّلة من الكل الفلسطيني، مهمتها توحيد المؤسسات الفلسطينية، من بينها الأجهزة الأمنية والقضاء، والأهم أن تكون حكومة خدمات لشعبنا.

كما شدد بدران على رفض حركته للمرسوم الرئاسي الأخير حول القوانين الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، وتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية.