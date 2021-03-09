سعر صرف الليرة السورية والتركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:53 م
09 مارس 2021
الليرة السورية والتركية مقابل الدولار.jpg
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شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الثلاثاء (09-03-2021)، تراجعاً جديداً مقابل الدولار الأميركي، فيما ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا.

 

وجاءت اسعار صرف الليرة السورية كما يلي:

 

- سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

 

في سوق دمشق (3980 للبيع - 3930 للشراء).

 

في سوق حلب (3970 للبيع – 3920 للشراء).

 

في سوق إدلب (3950 للبيع – 3900 للشراء).

 

أمّا مصرف سورية المركزي ، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت يبلغ "1256 ليرة سوريّة" للدولار الأميركي الواحد.

 

- سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية والدولار واليورو:

سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (525 للبيع – 514 للشراء) في سوق دمشق، في حين شهد تراجعاً مقابل الدولار الأميركي واليورو:

 

سجّل سعر صرف الليرة التركية (7.68 ليرات تركية) مقابل الدولار.

 

سجّل سعر صرف الليرة التركية (9.12 ليرات تركية) مقابل اليورو.

 

- سعر الذهب في سوريا اليوم:

ارتفع سعر غرام الذهب مجدّداً في سوريا وسجّل (161 ألفاً و564 ليرة سورية – عيار 18)، و(188 ألفاً و380 ليرة سورية – عيار 21).

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