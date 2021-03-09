شركة PalPay توقّع اتفاقية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيّة لشركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة

وقّعت شركة PalPay ، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين اتفاقيّة تمنح بموجبها شركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة خدمات المحفظة الإلكترونيّة "بال بي محفظتي"، وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكيّة يهدف إلى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونيّة لجميع مستفيدي وموظفي شركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة دون الحاجة إلى فتح حسابٍ بنكي، والتي كانت في السابق حصريّة للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية .

وجرى توقيع الاتفاقيّة، اليوم الثلاثاء 9 آذار/ مارس، في مقر شركة وليم صبيح في محافظة غزّة، بحضور كلاً من السيّد هادي قوسة، نائب المدير العام لشركة PalPay في قطاع غزّة، والسيّد وليم صبيح رئيس مجلس إدارة شركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة، والسيّد خلدون أبو سليم مسؤول الاتصال المؤسّسي والعلاقات العامّة في بنك فلسطين، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستُمكّن المحفظة الإلكترونيّة "بال بي محفظتي" جميع مستخدميها من موظفي شركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة من تلقي رواتبهم الشهريّة عبر التطبيق بكل سهولةٍ ويسر.

من ناحيته، عبَّر السيّد معاوية القواسمي عن سعادته للاتفاقيّة التي تم توقيعها مع شركة وليم صبيح للخدمات اللوجستيّة، مؤكدًا على أنّ PalPay ستركز أعمالها في الفترة القادمة في قطاع غزة وستكون من الشركات والمؤسّسات الفلسطينيّة التي تعمل على إدخال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للسوق الفلسطينيّة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية. في حين ستضيف خدمات جديدة ونوعيّة لمجموعة الخدمات المقدّمة من شركة PalPay وستستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكّنهم من إجراء عمليات ماليّة إلكترونيّة كانت متاحة سابقًا وحصرًا فقط لمن له حساب بنكي. وقال القواسمي إنّ قوّة PalPay تكمن في توسّع شبكتها من نقاط البيع الإلكترونيّة في قطاع غزة، وتعاقداتها مع التجار والجامعات والمؤسّسات ومقدّمي الخدمات. مقدمة أنظمة آمنة تحافظ على سريّة المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالميّة وهو ما يشكّل البيئة المناسبة والحاضنة المناسبة لعمل المحفظة الإلكترونيّة الجديدة وتكون مكملة لها.

من جانبه، أعرب السيّد وليم صبيح عن سعادته لتوقيع الاتفاقيّة مع PalPay التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات لمستفيدي وموظفي شركة وليام صبيح للخدمات اللوجستيّة وتيسير أمور حياتهم، مُشيرًا إلى أنّ هذه الإتفاقية ستمهّد لحصول العاملين في الشركة على العديد من الامتيازات ومنح المستفيدين في شركة وليم صبيح بطاقات فيزا بدون حسابات مصرفية، وهذا سيشّجعهم على الاستفادة من خدماتها وزيادة حصتها في السوق الفلسطينيّة وتطوير الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.