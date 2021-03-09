الكيلة: 13 وفاة و1828 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 حالة وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1614 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة هي كما يلي : "أريحا والأغوار 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 2، طولكرم 3، نابلس 1، جنين 1".

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 337، سلفيت 82، الخليل 385، رام الله والبيرة 302، طولكرم 112، بيت لحم 140، قلقيلية 92، ضواحي القدس 78، جنين 89، طوباس 42، أريحا والأغوار 34، قطاع غزة 135.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 97، سلفيت 80، الخليل 338، رام الله والبيرة 436، طولكرم 89، بيت لحم 190، قلقيلية 25، ضواحي القدس 142، جنين 54، طوباس 35، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 113.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إلى أن هناك 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.