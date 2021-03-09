أسيران من بيت لحم يدخلان عامهما الـ18 في سجون الاحتلال

دخل أسيران من مدينة بين لحم، اليوم الثلاثاء 9/3/2021، عاميهما الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسيرين هما: أحمد صلاح (44 عاما)، وهو محكوم بالسجن 21 مؤبد و50 عاما، ويقبع في سجن "ريمون"، مضيفا أنه ومنذ أربع سنوات لم تتمكن شقيقته الوحيدة من زيارته، بذريعة "عدم وجود صلة قرابة".

يشار إلى أن الأسير صلاح، أصيب إصابات بالغة في انتفاضة الأقصى، وذلك قبل اعتقاله عام 2004، كما وفقد والدته عام 2009.

أما الأسير حلمي عبد الكريم هماش، وهو محكوم بالسجن المؤبد 11 مرة، وتعرض لتحقيق قاس بعد اعتقاله، وفقد والديه وهو في السجن، كما هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته.