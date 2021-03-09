تدابير غذائية يجب اتباعها قبل التطعيم ضد كورونا

يسعى الكثيرون للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، ولكن مع بدء حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، فهناك مجموعة من التدابير التي يجب على الراغبين في الحصول على اللقاح اتباعها، لتحقيق أقصى منفعة من اللقاح ويأتي على رأسها، الاهتمام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

وقد بدأت حملات التطعيم لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك لكنهم أكثر الفئات الذين يعانون من صعف الجهاز المناعي نتيجة لنقص الفيتامينات والمعادن بأجسامهم، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل فعالية لقاحات كورونا عند التطعيم بها.

وأظهرت العديد من الدراسات، أن الاستجابة المناعية للقاحات تكون أفضل بعد تحسين العادات الغذائية وإمداد الجسم بما يحتاجه من مغذيات.

ولذلك لا بد من تزويد الجسم بفيتامينات ومعادن ضرورية لزيادة فعالية لقاحات كورونا

اولاً: الفيتامينات

– فيتامين أ: متوفر بالبطاطا الحلوة والجزر والفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي.

– فيتامين سي: يمكن الحصول عليه من الحمضيات والفلفل والكيوي والفراولة والطماطم.

– فيتامين د: يتواجد بصفار البيض ومنتجات الألبان والكبدة والسردين والسلمون، ويمكن سد حاجة الجسم إليه بالتعرض لأشعة الشمس.

– فيتامين هـ: نجده في البروكلي والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والسلمون واللحوم الحمراء.

– فيتامين B6: متوفر باللحوم الحمراء والأسماك والدجاج والبيض والحبوب الكاملة.

– فيتامين B9: يتواجد بالخضروات الورقية الداكنة والبرتقال والجريب فروت والأفوكادو والبقوليات.

– فيتامين B12: للحصول عليه، يجب تناول الكبدة واللحوم الحمراء والسلمون ومنتجات الألبان والتونة والبيض.

ثانياً: المعادن

– الزنك: موجود في الفول السوداني والبقوليات والدجاج والبيض”.

– الحديد: يتوافر في السبانخ، واللحوم الحمراء والبقوليات وصفار البيض والمحار.

– النحاس: يتواجد باللحوم الحمراء والكبدة والمأكولات البحرية والمكسرات والبنجر والخضروات الورقية.

السيلينوم: يمكن الحصول عليه من اللحم البقري والتونة والسلمون والمكسرات والموز والبيض ودقيق الشوفان.وكالات