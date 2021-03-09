أخر المعلومات بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية

اكدت عزيزة الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 9/3/2021 ان الإعلان عن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية يعود للوزارة في رام الله ، وخاصة بعد تصريحات الوزير مجدلاني عن صرف 4 دفعات خلال 2021 على أن تكون الدفعة الأولى نهاية شهر مارس ، "مشيرة ً الى ان غزة ننتظر الإعلان".

وأوضحت خلال تصريحات لصوت الاقصى ان ما يقارب عن 360 أسرة من المحجوبين سيتم اضافتهم لبرنامج التنمية الاجتماعية وإعادتهم للدفعة القادمة.

وتابعت : ننتظر العمل بملفات الأسر الجديدة قبل إعلان الصرف بيوم واحد حتى يتم إفادتنا بكل الأسماء التي تم إضافتها مجدداً على البرنامج الوطني بالوزارة.

واوضحت ان سيتم البدء بصرف مساعدات "مبادرة عائلة واحدة" بواقع 200 شيكل لنحو 5000 أسرة في قطاع غزة عبر كافة أفرع البريد ويستمر الصرف ليوم غدٍ الأربعاء منعا للازدحام واتباع إجراءات السلامة والوقاية.

وأشارت الى ان المستفيدين من "مبادرة عائلة واحدة"، جزء منهم يتم اختيارهم من قبل الموظفين والجزء الآخر يتم وفق قواعد وزارة التنمية للأسر الأشد فقرا واحتياجاً في قطاع غزة.