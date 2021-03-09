وزير الأوقاف الأردني: صلاة التراويح قيد البحث

أكد محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور ان ملفات صلاة التراويح وصلاة الجمعة والصلاة خلال الحظر ان تم اقراره هي ملفات قيد البحث من الجهات المعنية ومن المبكر الحديث عنها.

وتابع :" ما يأتي من الجهات الطبية سنلتزم به ، سواء قالوا هنالك صلاة تراويح او لا ، لأننا جميعا جنود في مواجهة هذا الوباء ، مبينا ان حفظ الانفس والاجساد من مقاصد الشريعة الإسلامية العظيمة.

واردف الخلايلة: لن يضيرنا من يقول اننا اغلقنا المساجد ، فهذا البلد لا يغلق مسجد ولكن الضرورة دائما لها احكام في الفقه الإسلامي.

وأشار الخلايلة الى انه وجه خطباء المساجد الى نصح المصلين، والى الصلاة في ساحات المساجد بدلا من حرم المسجد ان أمكن.