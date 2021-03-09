آلام الظهر علامة للإصابة بكورونا!

أكدت عدد من التقارير الصحية اليوم الثلاثاء 9/3/2021 ان بعض الأشخاص المصابين بعدوى كورونا ابلغوا عن آلام غير عادية في الظهر، وقال العلماء إن حوالي 15٪ من مجمل مرضى كورونا أبلغوا عن ظهور العديد من الآلام والأوجاع في الجسم بما في ذلك آلام الظهر.

ويعتقد العلماء، أن الألم ناتج عن استجابة التهابية في الجسم قد تؤدي إلى ألم يشبه التقلصات في الظهر، ومن المحتمل أن تستمر آلام الظهر المرتبطة بفيروس كورونا لبضعة أيام.

من جهته قال جراح العظام الدكتور ماركوس دودا، إن فيروس كورونا، مثله مثل الفيروسات الأخرى، يسبب أعراضاً مختلفة وقد يؤدي إلى آلام عامة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل والظهر والساقين.