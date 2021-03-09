"فلسطين تنادينا”: رسالة من الحملة العالمية للعودة لفلسطين إلى البابا فرنسيس

وجهت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، رسالة مفتوحة إلى البابا فرنسيس بمناسبة زيارته إلى العراق بعنوان "فلسطين تنادينا".

جاءت الرسالة باسم الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين – مؤسسة نداء الأقصى في العراق – مبادرة مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع – الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين.

وقد سلم الرسالة وفدٌ من الحملة العالمية للعودة ومن مؤسسة نداء الأقصى، يرأسه عضو الحملة الدكتور عقيل الكاظمي والمحامي عباس فاضل الطعان والاستاذ سالم داوود اللامي أعضاء مؤسسة نداء الأقصى، وكان في استقبالهم مدير مكتب بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق روفائيل ساكو والأستاذ عصام مسكوني عضو اللجنة المرافقة والمنسقة مع فريق قداسة البابا بالإضافة إلى مجموعة من الكادر الاداري في كنيسة ماريوحنا في بغداد.

وخلال اللقاء جرى حديث بين المجتمعين أكّد على أهمية هذه الزيارة في دفع جهود السلام في العراق وجلب الأمن والطمأنينة مجدداً إلى ربوع هذا البلد، الذي مزّقته حروب منها خارجيّ دعمه كيان الاحتلال سياسياً وعسكرياً ومنها ما هو داخليّ أجّجت سياسات الاحتلال الصهيوني ناره عبر تسليح وتمويل ودعم إنشاء الجماعات المسلّحة التكفيرية الإرهابية التي كان أبرز ضحاياها الوجود المسيحيّ في العراق وسوريا والشرق، فضلاً عن استهداف جميع الأديان والطوائف والمذاهب الإسلامية المختلفة؛ جماعات التقت مع الاحتلال في عقلية الإلغاء والتفرقة والحواجز والعنصرية الدينية والعرقية والإجرام الفادح بحقّ المدنيين ممّا لا زلنا نشهده في ممارسات الاحتلال كلّ يوم في فلسطين المحتلة.

وفي ختام اللقاء أكّد ممثّل البطرك أنّ الرسالة ستضاف إلى أرشيف زيارة البابا إلى العراق وأنّه سيطّلع عليها فور عودته من العراق إلى الفاتيكان.

وانتقدت الرسالة، واعتبرته مُثيراً للريبة أن يقوم الكيان الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين - وبالتنسيق مع بعض الأنظمة التي تفتقر لأقل مقومات إقامة العدالة ورعاية حقوق الإنسان - باستخدام اسم "الإبراهيمية" عنواناً للصفقات السياسية القائمة على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، وتصوير ذلك على أنَّه مفتاح للسَّلام والازدهار.

وقالت الرسالة:"إن ذلك خدعةٌ مكشوفةٌ بالنسبة لنا، لأنَّ "إسرائيل" التي تعمل على تسويق هذه الدعوة هي نفسها التي دأبت خلال أكثر من سبعين عاماً على شنّ الحروب، وأقامت دولتها في الأساس على سرقة الأرض من أهلها، وتشريدهم من بيوتهم وارتكاب المجازر الشنيعة في حقّهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وقدّمتْ ذلك كلّه للعالَم المسيحي خصوصاً على أنه رجوعٌ لليهود إلى "أرض الميعاد".

وأضافت الرسالة:"إنّ المسلمين والمسيحيين في بلادنا لم يكونوا يوماً ضد اليهود، وأنتم تعلمون أنه في عام 1219م، عندما زار القديس فرنسيس الإسيزي مصر، كان اليهود يتمتعون بكامل الحرية الفكرية والدينية عندنا، وقد توفي الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون في القاهرة عام 1204م وهو في قمة العطاء والتبجيل".

وتابعت:"إن مشكلتنا في الشرق كمسلمين ومسيحيين ليست مع الدين اليهودي، ولكنَّ مشكلتنا الكبرى هي مع الصهيونية ودولتها الباطلة، القائمة على الاحتلال والعدوان والقتل والتشريد واغتصاب الحقوق، والتي لا تنفكّ عن إثارة النزاعات في دول المنطقة وتشجيع الطائفية والتطرف والإرهاب والحروب، ثمَّ تقوم فوق ذلك كلّه بتبرير سلوكها الإجرامي من خلال التوظيف والاستغلال السياسي للمفاهيم والرموز الدينية والإنسانية !"

وأعرب المتحدثون عن أملهم أن يكون شرفُ تحرير فلسطين وإنصافِ أهلها وإعادة الحقوق المشروعة إليهم من نصيب هذه الأجيال، التي تشهد اشتدادَ وطأة المؤامرة العالمية على فلسطين، بحيث صار مجرد المناداة باسمها جريمةً في عُرف كثير من قادة العالم.