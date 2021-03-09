ضهير: الوضع بغزة مُقلق والحالتان القادمتان من الضفة غير مؤكد نوع السلالة لديهما

أكد د. مجدي ضهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء 9/3/2021، أن الحالتان القادمتان من الضفة المحتلة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" مشخصة "كوفيد 19" وغير مؤكد نوع السلالة لديهما، وكإجراء احترازي ووقائي تم تحويلهما إلى مستشفى العزل.

وأوضح ضهير في تصريح لصوت الأقصى، أن الحالتان المصابتان لن يجرى لهم فحص نوع السلالة في الضفة الغربية وتم تشخصيهم "كوفيد 19" كون أن الطفرة الجديدة الأكثر تفشياً في مناطق الضفة و( الخط الأخضر ) وتم عزلهم في المستشفى كحالات مريضة تحتاج لرعاية طبية.

وقال :"لم تتوفر لدينا إمكانية تشخيص السلالات الجديدة ونسعى لتوفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والوضع في قطاع غزة مقلق ونحن معرضون لموجة جديدة والفرق بين السلالة القديمة والحديثة هي سرعة الانتشار فقط. "

وأعرب ضهير عن خشيته في ظل تراخي المواطنين وعدم التزامهم بتوصيات وزارة الصحة باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من بداية تفشي موجة جديدة من الوباء في الأيام القادمة.

وأضاف:"هناك زيادة طفيفة بعدد الحالات المسجلة ونتعامل مع الواقع بتوفير الاحتياجات اللازمة والأسرة لتلقي الخدمة في المستشفيات ونراقب الوضع الصحي عن كثف وباستمرار، ولا زال تلقي اللقاح للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن مستمر."

وبين، أن مسجل لدى الصحة، على تطبيق صحتي 150 ألف مواطن ممن تنطبق عليهم شروط التطعيم ولا يوجد لدينا ما يكفي من لقاحات لتطعيمهم.

وتابع:"ما تم تطعيمه حتى اللحظة من الفئات (طواقم طبية ومرضى وكبار سن) أكثر من 360 شخصاً ومستمرون في توفير اللقاء، وما وصل لغزة من لقاحات قرابة 22 ألف جرعة تكفي لنحو 11 ألف شخص."