وفد فتحاوي يصل غزة.. وهذه أبرز الملفات التي سيناقشها!

قالت مصادر فتحاوية أن وفداً من اللجنة المركزية لحركة فتح، يصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9/3/2021، لمناقشة عدد من الملفات.

وأفاد منذر الحايك القيادي بحركة فتح، أن وفداً من اللجنة المركزية لحركة فتح يضم إسماعيل جبر، وصبري صيدم، وروحي فتوح يصل قطاع غزة اليوم.

وأوضح الحايك، أن زيارة الوفد تأتي لمناقشة عدد من الملفات أبرزها استكمال التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية.

وأصدر رئيس السلطة محمود مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

تبدأ بالانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 .