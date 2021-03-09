كورونا في غزة: لاحالات وفاة و(153) إصابة جديدة وتعافي (113) حالة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل (153) إصابة جديدة وتعافي (113) حالة.

وأفاد موجز وزارة الصحة، أن الوزارة أجرت 1743 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة ( 135 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، و تعافي 113 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 56490 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1923 حالة، واجمالي المتعافين 54007 حالة، واجمالي الوفيات 560 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.