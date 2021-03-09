ماذا قال عضو المجلس الثوري بفتح بشأن تفريغات 2005  وموعد حلها؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:43 ص
09 مارس 2021
تفريغات 2005.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله عبدالله اليوم الثلاثاء 9/3/2021 ، ما يتم تداوله بشأن ترشح القيادي بحركة فتح الاسير مروان البرغوثي بقائمة جديدة ، موضحاً ان القيادي البرغوثي  هو أول من دعا الى وحدة حركة فتح والقائمة المشتركة .

وطالب عبد الله خلال تصريحات لصوت الاقصى وتابعته وكالة "فلسطين اليوم " كافة المشاركين في القاهرة بضرورة تذليل كافة العقبات التي يمكن تعتريهم واجراء الامور بسلاسة  لإتمام الانتخابات .

وبشأن تفريغات 2005 ،أوضح عبد الله ان هناك قرار تم اخذه لتسوية أوضاعهم  وقضيتهم وصلت لأعلى مستوى، مشيراً الى ان حل قضيتهم تسير وفقاً  للنظم المعمول بها.

وتابع عبد الله : "الامور لا تأتي بالبلبلة والاعتصامات ، كون ان قضيتهم مرتبطة بالموازنة ونحن نريد تسوية قضيتهم بشكل صحيح وعادل.

وجدد تأكيده على ضرورة ان يكون هناك ثقه من قبلهم ، كون ان قضيتهم مرتبطة بإقرار الموازنة العامة ،والموضوع سيعالج  ضمن القوانين المعمول بها في الحكومة ، والحلول ستكون قريبة .

 

#تفريغات 2005 #عضو المجلش الثوري

متعلقات