جيش الاحتلال يفتتح مُعتقلاً جديداً لجنوده

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 9/3/2021، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" افتتح مُعتقلاً عسكرياً جديداً، خاصاً بالمخالفين من جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر موقع "والا" العبري، أن المعتقل الجديد المسمى "نفيه تسيدك" أو معتقل 10، سوف يحل محل المعتقلات القديمة معتقل 4، ومعتقل 6 الموجودة منذ فترة الانتداب البريطاني.

وقال الموقع:"إن المعتقل 10 الجديد تم بنائه داخل الموقع العسكري "بيت ليد" قرب مدينة "كفار يونا"، وهو مخصص ليتسع لأكثر من 900 معتقل.

وأضاف والا، أن المعتقل الجديد يحتوي على كافة الظروف والشروط الحياتية المطلوبة، ويوجد بداخله غرف للياقة البدنية، وملعب كرة سلة.

وبحسب الموقع، المعتقل مقسم الى أربعة أقسام، حسب طبيعة العقوبات، والاحكام العسكرية المفروضة على الجنود المعتقلين، ويوجد قسم للمجندات.

يُشار الى أن هناك ارتفاع متزايد في معدلات الجريمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي في الآونة الاخيرة، خصوصا في مجال التحرش والاغتصاب وتعاطي المخدرات.