تشهد اسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9/3/2021 ، استقراراً ، وسط انخفاض القدرة الشرائية من قبل المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .

جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

الكيلو السعر

الطماطم = 1 شيكل

الخيار = 1.7 شيكل

البصل = 2 شيكل

الكوسا = 1.7 شيكل

الباذنجان = 2.5 شيكل

البطاطس = 1.5 شيكل

الفلفل = 8 شيكل

الجزر = 1.7 شيكل

الثوم = 10 شيكل

الملفوف = 2 شيكل

الزهرة = 1.5 شيكل

القرع = 2 شيكل

الليمون = 1.7 شيكل

الملوخية = 3 شيكل

الفاصوليا = 6 شيكل

ثانيًا: البيض واللحوم اليوم الثلاثاء 9/7/2021

كرتونة بيض = 8 شيكل

كيلو دجاج = 9 شيكل

كيلو لحمة = 35 شيكل