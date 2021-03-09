تشهد اسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9/3/2021 ، استقراراً ، وسط انخفاض القدرة الشرائية من قبل المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات:
الكيلو السعر
الطماطم = 1 شيكل
الخيار = 1.7 شيكل
البصل = 2 شيكل
الكوسا = 1.7 شيكل
الباذنجان = 2.5 شيكل
البطاطس = 1.5 شيكل
الفلفل = 8 شيكل
الجزر = 1.7 شيكل
الثوم = 10 شيكل
الملفوف = 2 شيكل
الزهرة = 1.5 شيكل
القرع = 2 شيكل
الليمون = 1.7 شيكل
الملوخية = 3 شيكل
الفاصوليا = 6 شيكل
ثانيًا: البيض واللحوم اليوم الثلاثاء 9/7/2021
كرتونة بيض = 8 شيكل
كيلو دجاج = 9 شيكل
كيلو لحمة = 35 شيكل